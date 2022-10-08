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СМИ: ЕС окажет помощь пострадавшим от антироссийских санкций компаниям

СМИ: ЕС окажет помощь пострадавшим от антироссийских санкций компаниям Европейский союз занимается разработкой серии мер, направленных на прямую поддержку компаний, пострадавших от санкций против России.
Другие страны
8 октября 2022 г. 05:13
СМИ: ЕС окажет помощь пострадавшим от антироссийских санкций компаниям

Европейский союз занимается разработкой серии мер, направленных на прямую поддержку компаний, пострадавших от санкций против России.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на черновой вариант готовящихся документов.

По данным издания, Евросоюз намерен субсидировать европейские предприятия, страдающие от роста цен на энергоносители. Регулирующие органы в ЕС при этом отмечают, что помощь должна быть "точечной и пропорциональной" с соблюдением действующей нормативной базы, чтобы избежать "гонки субсидий" и нарушения механизмов честной конкуренции на общем рынке.

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