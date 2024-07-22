СМИ: ЕС обсуждает введение обязательного призыва из-за угрозы конфликта с РФ

Многие европейские страны восстановили обязательный призыв на военную службу или рассматривают его возобновление на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

Многие европейские страны восстановили обязательный призыв на военную службу или рассматривают его возобновление на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на руководителя отдела евразийских исследований в Институте внешнеполитических исследований США Роберта Гамильтона.

"Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, будет необходимо скорректировать подходы к мобилизации, производству военной техники, привлечению на службу граждан и обучению личного состава", - сказал он.

Он считает, что конфликт в Украине стал предупреждением НАТО о том, что необходимо восстанавливать оборонительный потенциал альянса, что включает и призыв на военную службу.

По информации CNN, часть европейских стран, в том числе Латвия и Норвегия, уже вернулись к практике обязательного призыва, а министр обороны Германии Борис Писториус представил в июне инициативу о введении добровольной военной службы. Швеция планируя увеличить число призывников до 8 тыс. человек в 2025 году. В свою очередь Финляндия располагает внушительным военным резервом, состоящим из более чем 900 тыс. человек, из которых 280 тыс. входят в состав сил быстрого реагирования.

Ранее официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла заявила, что свыше 500 тыс. военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 года. В итоговой декларации саммита альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля, указывается, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой. При этом страны альянса планируют разработать рекомендации по стратегическому подходу к РФ.