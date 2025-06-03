СМИ: ЕС не сможет подготовить новые антироссийские санкции к саммиту G7

Страны Евросоюза, скорее всего, не успеют подготовить 18-й пакет антироссийских санкций к саммиту стран Группы семи (G7), который пройдет в канадской провинции Альберта 15-17 июня, на что рассчитывали США.

Страны Евросоюза, скорее всего, не успеют подготовить 18-й пакет антироссийских санкций к саммиту стран Группы семи (G7), который пройдет в канадской провинции Альберта 15-17 июня, на что рассчитывали США.

Как передает Report , об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

"Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета санкций, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным", - приводит портал слова одного из дипломатов.

Другие источники предположили, что новый пакет санкций, возможно, будет готов только к концу месяца, а послы ЕС намерены обсудить американскую инициативу на закрытой встрече в Брюсселе 4 июня.

Как отмечает портал, предложенный сенаторами США законопроект о санкциях против России может, в том числе нанести ущерб и европейским странам, так как предполагает введение 500-процентных пошлин в отношении импорта в США из закупающих у РФ газ стран.