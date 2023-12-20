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СМИ: ЕС не отменит антироссийские санкции после завершения боев в Украине

СМИ: ЕС не отменит антироссийские санкции после завершения боев в Украине Евросоюз не будет отменять санкции против России даже после полного завершения боевых действий в Украине и подписания соглашения о мире.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 05:49
СМИ: ЕС не отменит антироссийские санкции после завершения боев в Украине

Евросоюз не будет отменять санкции против России даже после полного завершения боевых действий в Украине и подписания соглашения о мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Нужно отдавать себе отчет в том, что санкции не будут отменены после завершения боевых действий в Украине. Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно", — сказал источник.

По его словам, в самой процедуре принятия санкционных решений заложена проблема. Для введения рестрикций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или даже облегчении режима санкций в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение, продолжил источник.

"Нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены. Никакие условия, после выполнения которых санкции могут быть отменены, никогда не были сформулированы. Таким образом, возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены, - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Avropa İttifaqı müharibə bitdikdən sonra Rusiyaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyəcək

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