СМИ: ЕС начнет работу над 16-м пакетом санкций против РФ 14 января

Евросоюз начнет подготовку 16-го пакета антироссийских санкций 14 января, которые по желанию председательствующей в сообществе Польши должны быть приняты 24 февраля.

Евросоюз начнет подготовку 16-го пакета антироссийских санкций 14 января, которые по желанию председательствующей в сообществе Польши должны быть приняты 24 февраля.

Как передает Report, об этом сообщили польской радиостанции RMF FM дипломатические источники в Брюсселе.

По их данным, во вторник Еврокомиссия (ЕК) начнет обсуждать идеи для очередных мер против РФ с представителями государств сообщества, они передадут в ЕК свои предложения. Предполагается, что проект 16-го пакета антироссийских санкций будет готов на рубеже января и февраля.

Отмечается, что позиции Венгрии и Словакии могут осложнить для Брюсселя принятие новых рестрикций.

"Наша позиция известна. Мы против санкций, в этом плане ничего не поменялось", - уточнил неназванный представитель властей Венгрии.

Польша вместе со странами Скандинавии и Балтии будут настаивать на введении дальнейших ограничений в отношении энергетического сектора РФ, подчеркивает радиостанция. Эта группа стран представила свои предложения для 16-го пакета санкций еще в декабре. Они добиваются введения эмбарго на российский газ, в том числе на СПГ, а также санкций в отношении так называемого теневого флота танкеров, якобы перевозящих нефть из РФ. По утверждению RMF FM, ЕС также может попытаться ввести заградительные пошлины на сельхозпродукцию из РФ и Беларуси, поскольку это не требует одобрения со стороны всех государств сообщества.