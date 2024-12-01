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СМИ: ЕС может нарастить экспорт из США для сближения с Трампом

СМИ: ЕС может нарастить экспорт из США для сближения с Трампом Евросоюз может нарастить закупки военной и сельскохозяйственной продукции в США ради построения рабочих отношений с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 12:33
СМИ: ЕС может нарастить экспорт из США для сближения с Трампом

Евросоюз может нарастить закупки военной и сельскохозяйственной продукции в США ради построения рабочих отношений с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Брюсселе.

Отмечается, что группа европейских чиновников с лета анализировала позицию Трампа по торговым отношениям с ЕС. В результате было установлено, что Евросоюз может рассмотреть возможность закупки большего количества сельскохозяйственной и оборонной продукции в США.

По данным издания, в случае увеличения Вашингтоном пошлин на европейские товары, Еврокомиссия ответит давлением на чувствительные секторы американской экономики. Источники в Брюсселе утверждают, что налаживание контакта с администрацией Трампа потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли. ЕС должен будет взять на себя большую часть финансового бремени поддержки Киева и увеличить расходы на приобретение военной техники американского производства.

WSJ считает, что будущие отношения между США и Европой будут частично зависеть от того, сможет ли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "охладить гнев Трампа по отношению к Евросоюзу".

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