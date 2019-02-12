СМИ: ЕС и США готовят новые санкции против России

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз и США ведут работу над новыми санкциями в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Sky News.

По информации источников, Великобритания и ряд союзников по ЕС настаивают на том, чтобы новые ограничительные меры были объявлены в ближайшие недели.

В свою очередь, Financial Times сообщает, что главы МИД стран ЕС обсудят данный вопрос 18 февраля, а меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Один из источников издания пояснил, что санкции будут введены против физических лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к инциденту с украинскими кораблями.

Напомним, что в конце января Евросоюз ввёл санкции против главы ГРУ России из-за "дела Скрипалей".