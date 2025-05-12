СМИ: ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности

ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики.

ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики.

Как передает Report , об этом пишет британская газета Times .

По данным газеты, в пакте говорится, что ЕС и Британия столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение", в частности, в связи с российско-украинским конфликтом. "Серьезность" вызова, как отмечается в документе, требует "уникального и амбициозного" нового соглашения в области безопасности.

"Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита", - говорится в материале издания.

По информации издания, в рамках соглашения ЕС согласился с тем, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая, среди прочего, включает возможность направлять европейские войска, откомандированные от стран-членов ЕС, для участия в "миротворческих миссиях" и "коллективной самообороне европейских государств".

Также соглашение обязывает обе стороны "укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности" для обеспечения быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории. Великобритания в рамках соглашения сможет участвовать в любых учениях ЕС по урегулированию кризисов.