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СМИ: ЕС хочет заключить оборонное партнерство с Японией и Южной Кореей

СМИ: ЕС хочет заключить оборонное партнерство с Японией и Южной Кореей Евросоюз намерен заключить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Республикой Корея, в том числе с учетом недавнего подписания Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также обострения обстановки в мире.
Другие страны
23 июня 2024 г. 16:59
СМИ: ЕС хочет заключить оборонное партнерство с Японией и Южной Кореей

Евросоюз намерен заключить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Республикой Корея, в том числе с учетом недавнего подписания Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также обострения обстановки в мире.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

"Благодаря сотрудничеству с европейскими компаниями Япония могла бы улучшить свои оборонные технологии, сократить производственные расходы и расширить каналы продаж своего оборудования. ЕС партнерство даст шанс создать основу для сотрудничества с японскими и южнокорейскими предприятиями оборонной промышленности, а также поможет развивать совместные разработки", - отмечает издание.

Согласно информации, стороны также рассмотрят возможность сотрудничества в таких областях, как космос, кибербезопасность, борьба с дезинформацией и укрепление безопасности на море. Партнерство с Японией, как ожидается, будет включать сотрудничество в области ядерного разоружения и нераспространения.

По данным Nikkei, стороны примут соответствующий документ до конца 2024 года.

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Версия на английском языке EU eyes security, defense partnerships with Japan and South Korea

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