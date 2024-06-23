СМИ: ЕС хочет заключить оборонное партнерство с Японией и Южной Кореей

Евросоюз намерен заключить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Республикой Корея, в том числе с учетом недавнего подписания Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также обострения обстановки в мире.

Евросоюз намерен заключить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Республикой Корея, в том числе с учетом недавнего подписания Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также обострения обстановки в мире.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

"Благодаря сотрудничеству с европейскими компаниями Япония могла бы улучшить свои оборонные технологии, сократить производственные расходы и расширить каналы продаж своего оборудования. ЕС партнерство даст шанс создать основу для сотрудничества с японскими и южнокорейскими предприятиями оборонной промышленности, а также поможет развивать совместные разработки", - отмечает издание.

Согласно информации, стороны также рассмотрят возможность сотрудничества в таких областях, как космос, кибербезопасность, борьба с дезинформацией и укрепление безопасности на море. Партнерство с Японией, как ожидается, будет включать сотрудничество в области ядерного разоружения и нераспространения.

По данным Nikkei, стороны примут соответствующий документ до конца 2024 года.