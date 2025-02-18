СМИ: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести млрд евро на фоне начала переговоров между Россией и США.
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"Страны Евросоюза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести миллиардов евро, стремясь укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США", - говорится в материале.
Издание отмечает, что в готовящийся пакет военной помощи могут войти системы ПВО и 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, он может быть представлен в преддверии визита делегации от Еврокомиссии в Киев 24 февраля.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС готовит крупный пакет помощи Украине на сумму 700 млрд долларов.