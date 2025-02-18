СМИ: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести млрд евро на фоне начала переговоров между Россией и США.

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести млрд евро на фоне начала переговоров между Россией и США.

Как передает Report , об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

"Страны Евросоюза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести миллиардов евро, стремясь укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США", - говорится в материале.

Издание отмечает, что в готовящийся пакет военной помощи могут войти системы ПВО и 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, он может быть представлен в преддверии визита делегации от Еврокомиссии в Киев 24 февраля.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС готовит крупный пакет помощи Украине на сумму 700 млрд долларов.