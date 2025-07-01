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СМИ: ЕС готов заключить с США соглашение о торговле с 10% пошлинами

СМИ: ЕС готов заключить с США соглашение о торговле с 10% пошлинами Европейский союз готов принять торговое соглашение с США, которое бы предусматривало таможенные пошлины в размере 10% на большинство европейских товаров.
Другие страны
1 июля 2025 г. 00:31
СМИ: ЕС готов заключить с США соглашение о торговле с 10% пошлинами

Европейский союз готов принять торговое соглашение с США, которое бы предусматривало таможенные пошлины в размере 10% на большинство европейских товаров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, вместе с тем в Брюсселе хотят, чтобы Вашингтон снизил тарифы в ключевых секторах торговли ЕС с США, в частности, в области фармацевтики, алкоголя, полупроводников и коммерческой авиации. Помимо этого, в Евросоюзе пытаются уговорить американские власти сократить пошлины на автомобили и запчасти к ним, а также на сталь и алюминий.

В Еврокомиссии полагают, что находящееся в процессе согласования торговое соглашение чуть более выгодно для США, однако его условия приемлемы для ЕС.

Напомним, что в мае 2025 года Дональд Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на все товары, ввозимые из Евросоюза, с 1 июня 2025 года. Однако, введение этих пошлин было отложено до июля, после переговоров с ЕС. 3 июня Трамп подписал распоряжение о повышении пошлин на ввоз стали и алюминия с 25% до 50%, которые вступили в силу с 4 июня 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Avropa ABŞ ilə 10% tariflərlə ticarət müqaviləsi imzalamağa hazırdır

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