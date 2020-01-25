СМИ: ЕС добивается права применять санкции к Британии при нарушении условий торговли

ЕС хочет получить право применять санкции к Великобритании в том случае, если британские компании будут нарушать условия будущего торгового соглашения между сторонами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила на своем сайте британская газета Financial Times со ссылкой на документы, подготовленные по итогам консультаций европейских дипломатов.

По данным издания, европейские правительства хотят, чтобы у Брюсселя была возможность отвечать гибкими временными мерами на какие-либо нарушения со стороны Соединенного Королевства. Соглашение об условиях будущего партнерства Великобритании и ЕС, в том числе об условиях торговли, должно быть заключено до конца 2020 года, в течение которого будут действовать переходный период после Brexit и старые торговые правила.

Как пишет газета, Брюссель будет настаивать на том, что королевство даже после выхода из состава Евросоюза должно будет следовать нормативам трудового и экологического законодательства ЕС в обмен на доступ к единому рынку. При этом в руководстве Великобритании настаивают на том, что Лондон перестанет ориентироваться на Брюссель в этой и других сферах и будет устанавливать собственные законы.

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось премьер-министру Борису Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре.