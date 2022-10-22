СМИ: ЕС для Франции и Германии лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей

"Дружба" Франции и Германии в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей.
Как передает Report, к такому выводу пришел обозреватель
Автор материала отмечает, что Берлин и Париж сходятся во мнении лишь в том, что для "продавливания" своих интересов в мировой политике необходим ЕС в качестве усиливающего фактора.
Журналист поясняет, что национальные интересы Франции и Германии кардинально различаются, а именно они в политике обеих стран стоят приоритетнее общеевропейских.
"Самое зримое выражение так называемой дружбы - это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина", - добавил Кронауэр.
Так, например, в Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС, пишет обозреватель.