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СМИ: ЕС для Франции и Германии лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей

СМИ: ЕС для Франции и Германии лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей "Дружба" Франции и Германии в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей.
Другие страны
22 октября 2022 г. 06:32
СМИ: ЕС для Франции и Германии лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей

"Дружба" Франции и Германии в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей.

Как передает Report, к такому выводу пришел обозреватель Junge Welt Йорг Кронауэр.

Автор материала отмечает, что Берлин и Париж сходятся во мнении лишь в том, что для "продавливания" своих интересов в мировой политике необходим ЕС в качестве усиливающего фактора.

Журналист поясняет, что национальные интересы Франции и Германии кардинально различаются, а именно они в политике обеих стран стоят приоритетнее общеевропейских.

"Самое зримое выражение так называемой дружбы - это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина", - добавил Кронауэр.

Так, например, в Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС, пишет обозреватель.

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