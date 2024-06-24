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СМИ: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности

СМИ: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание ожидается 26 или 27 июня.
Другие страны
24 июня 2024 г. 16:11
СМИ: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности

Совет по общим делам ЕС во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности, его подписание ожидается 26 или 27 июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.

"Во вторник Совет утвердит это соглашение, подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. Это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины. Подобные гарантии также уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза.

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