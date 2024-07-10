О нас

СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке "намекнула", что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.
Другие страны
10 июля 2024 г. 05:06
СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке "намекнула", что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, министерство финансов королевства выразило некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза. Саудовская Аравия специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством, заявили два собеседника агентства.

В МИД королевства подчеркнули, что никаких подобных угроз с их стороны не было. Отношения Саудовской Аравии со странами G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении, добавили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Ər-Riyad Rusiyanın aktivləri müsadirə olunarsa, G7 istiqrazlarını satmaqla hədələyib

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi