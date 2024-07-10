СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке "намекнула", что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.
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По их сведениям, министерство финансов королевства выразило некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза. Саудовская Аравия специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством, заявили два собеседника агентства.
В МИД королевства подчеркнули, что никаких подобных угроз с их стороны не было. Отношения Саудовской Аравии со странами G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении, добавили в ведомстве.