СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке "намекнула", что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.

Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке "намекнула", что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, министерство финансов королевства выразило некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза. Саудовская Аравия специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством, заявили два собеседника агентства.

В МИД королевства подчеркнули, что никаких подобных угроз с их стороны не было. Отношения Саудовской Аравии со странами G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении, добавили в ведомстве.