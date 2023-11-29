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СМИ: Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции за невыход конфликта за пределы Газы

СМИ: Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции за невыход конфликта за пределы Газы Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в регионе.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 18:35
СМИ: Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции за невыход конфликта за пределы Газы

Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

По его данным, Иран получит саудовские инвестиции в том случае, если он сможет оказать влияние на свои "прокси-группировки" в регионе и не позволит им превратить вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС в широкомасштабное военное противостояние. Саудовская сторона делала это предложение как напрямую, так и через различных посредников, после того, как боевики ХАМАС 7 октября вторглись на израильскую территорию и спровоцировали новое обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, возможность подобного взаимодействия между Тегераном и Эр-Риядом обсуждалась в ходе личной встречи между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которая произошла на полях саммита арабских и исламских стран 11 ноября. Как утверждают источники агентства, Раиси стал одним из первых мировых лидеров, с кем наследник саудовского престола провел переговоры после 7 октября.

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Версия на английском языке Saudi Arabia offers Iran investment to limit Israel-Hamas war
Версия на азербайджанском языке KİV: Ər-Riyad Tehrana münaqişənin Qəzzadan kənara çıxmaması üçün investisiya təklif edib

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