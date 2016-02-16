Эр-Рияд отказывается от посредничества для восстановления отношений с Тегераном

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Саудовская Аравия отказывается от любого посредничества, направленного на восстановление отношений королевства с Ираном".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

"Нет необходимости в посредничестве (для налаживания отношений) с Ираном", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Согласно утверждению аль-Джубейра, "Тегеран сам осознает, что он должен сделать для исправления нынешнего уровня двусторонних отношений".

По мнению министра, "враждебные действия, которые Иран практиковал и практикует по отношению к Саудовской Аравии, должны измениться коренным образом".

Как считает Эр-Рияд, для урегулирования кризиса между странами Иран в первую очередь должен "прекратить вмешательство во внутренние дела арабских государств и поддержку (в этих странах) военизированных формирований, созданных по конфессиональному признаку".

Свое посредничество в урегулировании дипломатического конфликта между Саудовской Аравией и Ираном предлагали уже несколько стран, в том числе Россия, Ирак, Пакистан, однако до сих пор ни одна из сторон не воспользовалась этими инициативами.