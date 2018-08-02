СМИ: Эр-Рияд и Абу-Даби добивались отставки Тиллерсона за срыв плана нападения на Доху

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) добивались увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США в марте из-за того, что он помешал им вторгнуться в Катар и захватить Доху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду портал The Intercept.

По данным его источников в внешнеполитическом ведомстве США, летом 2017 года Тиллерсон сделал серию телефонных звонков, чтобы отговорить Эр-Рияд и Абу-Даби от нападения и эскалации напряженности. Он также рекомендовал главе Пентагона Джеймсу Мэттису позвонить своим коллегам в Саудовской Аравии и ОАЭ и предостеречь их от применения военной силы против Катара. Не последнюю роль в этом играло то обстоятельство, что около Дохи расположена база ВВС США и форпост Центрального командования ВС с персоналом численностью около 10 тыс. американских военных.

По данным портала, Тиллерсон узнал о планах проведения военной операции против Катара от катарских властей, получивших донесение от своего оперативного работника в Саудовской Аравии. Через несколько месяцев спецслужбы США и Великобритании подтвердили данную информацию. В Эр-Рияде и Абу-Даби были разгневаны вмешательством госсекретаря и предприняли активные попытки опосредованно повлиять на президента США Дональда Трампа с целью добиться отставки Тиллерсона.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Тиллерсон во главе американской дипломатии проводил более сдержанную политику по отношению к Катару, что не нравилось Эр-Рияду.