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СМИ: Энтони Блинкен 22 марта посетит Израиль

СМИ: Энтони Блинкен 22 марта посетит Израиль Госсекретарь Энтони Блинкен посетит 22 марта Израиль в рамках турне по Ближнему Востоку.
Другие страны
20 марта 2024 г. 17:19
СМИ: Энтони Блинкен 22 марта посетит Израиль

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит 22 марта Израиль в рамках турне по Ближнему Востоку.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, стороны, вероятно, обсудят альтернативы наземной операции еврейского государства в городе Рафах в секторе Газа.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что госсекретарь США посетит в среду Саудовскую Аравию, а в четверг отправится в Египет, чтобы обсудить с властями этих стран вопрос прекращения огня в секторе Газа и увеличение гуманитарной помощи.

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