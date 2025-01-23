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СМИ: Энергокомпании Финляндии строят хранилища горячей воды ради экономии

СМИ: Энергокомпании Финляндии строят хранилища горячей воды ради экономии Финские энергетические компании строят хранилища для горячей воды ради экономии за счет колебаний в стоимости электроэнергии.
Другие страны
23 января 2025 г. 21:34
СМИ: Энергокомпании Финляндии строят хранилища горячей воды ради экономии

Финские энергетические компании строят хранилища для горячей воды ради экономии за счет колебаний в стоимости электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания Yle.

Компании пользуются динамичной ценой на электроэнергию, зависящей от объемов генерации ветровых и солнечных станций. В периоды низкой стоимости электричества они нагревают воду, а затем возвращают ее в сеть центрального отопления при росте цен.

В находящемся неподалеку от границы с Россией городе Лаппеенранта идет строительство резервуара объемом около 10 тысяч кубических метров, стоимость работ составит порядка 5 миллионов евро. В публикации принцип действия стального резервуара сравнивают с гигантским термосом.

По словам генерального директора местной компании Lappeenrana Energia Арто Никканена, экономия в годовом исчислении может достигать нескольких сотен тысяч евро. Тарифы теплоснабжения выросли после резкого подорожания древесного топлива из-за прекращения поставок из России. Как сообщает Yle, около 3- финскиъ энергокомпаний уже используют хранилища горячей воды.

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