СМИ: Энергокомпании Финляндии строят хранилища горячей воды ради экономии

Финские энергетические компании строят хранилища для горячей воды ради экономии за счет колебаний в стоимости электроэнергии.
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Компании пользуются динамичной ценой на электроэнергию, зависящей от объемов генерации ветровых и солнечных станций. В периоды низкой стоимости электричества они нагревают воду, а затем возвращают ее в сеть центрального отопления при росте цен.
В находящемся неподалеку от границы с Россией городе Лаппеенранта идет строительство резервуара объемом около 10 тысяч кубических метров, стоимость работ составит порядка 5 миллионов евро. В публикации принцип действия стального резервуара сравнивают с гигантским термосом.
По словам генерального директора местной компании Lappeenrana Energia Арто Никканена, экономия в годовом исчислении может достигать нескольких сотен тысяч евро. Тарифы теплоснабжения выросли после резкого подорожания древесного топлива из-за прекращения поставок из России. Как сообщает Yle, около 3- финскиъ энергокомпаний уже используют хранилища горячей воды.