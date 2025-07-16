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СМИ: Emirates возобновила полеты из Дубая в Дамаск

СМИ: Emirates возобновила полеты из Дубая в Дамаск Самолет эмиратской флагманской авиакомпании Emirates приземлился в Дамаске впервые с 2012 года.
Другие страны
16 июля 2025 г. 18:30
СМИ: Emirates возобновила полеты из Дубая в Дамаск

Самолет эмиратской флагманской авиакомпании Emirates приземлился в Дамаске впервые с 2012 года.

Как передает Report, об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Отмечается, что на борту лайнера находились 286 пассажиров, в том числе министр спорта ОАЭ Ахмед аль-Фаласи.

Напомним, что Emirates приостановила полеты в сирийскую столицу в 2012 году в связи с конфликтом в республике. 2 июня авиаперевозчик объявил о возобновлении рейсов в Дамаск с 16 июля. На первом этапе перелеты будут осуществляться трижды в неделю, начиная с 2 августа к расписанию добавится еще один рейс, а с 26 октября авиакомпания планирует выполнять рейсы в Дамаск ежедневно.

Прямые рейсы в Дамаск ранее возобновила авиакомпания Flydubai. Ее первый полет в сирийскую столицу состоялся 1 июня. Эмиратский лоукостер будет выполнять рейсы по маршруту Дубай - Дамаск ежедневно.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Emirates” Dubaydan Dəməşqə uçuşları bərpa edib

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