О нас

СМИ: экспорт сырой нефти из России не сокращается

СМИ: экспорт сырой нефти из России не сокращается Экспорт сырой нефти из России не показывает никаких признаков снижения, даже несмотря на то, что правительство РФ заявляет о сокращении добычи.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 20:49
СМИ: экспорт сырой нефти из России не сокращается

Экспорт сырой нефти из России не показывает никаких признаков снижения, даже несмотря на то, что правительство РФ заявляет о сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, отгрузки остаются близкими к 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю.

Потоки из российских портов практически не изменились после восстановления на предыдущей неделе и составили в среднем 3,4 млн баррелей в день. Спрос со стороны оставшихся покупателей из России — в основном из Китая, Индии и Турции — помог объемам достичь нового максимума в среднем за четыре недели.

Издание отмечает, что морской экспорт по-прежнему не отражает сокращения добычи, которое, по данным московского министерства энергетики, в марте составило 700 тыс. баррелей в день. Последние данные показывают, что темпы переработки практически не изменились с начала года и до 19 апреля были на 720 тыс. баррелей в день выше, чем за тот же полный месяц прошлого года.

Сокращение производства, которое должно было начаться в марте, уже должно было начать проявляться в цифрах экспорта, но этого не произошло.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Rusiyadan xam neft ixracı azalmır”

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi