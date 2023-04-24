СМИ: экспорт сырой нефти из России не сокращается

Экспорт сырой нефти из России не показывает никаких признаков снижения, даже несмотря на то, что правительство РФ заявляет о сокращении добычи.

Экспорт сырой нефти из России не показывает никаких признаков снижения, даже несмотря на то, что правительство РФ заявляет о сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, отгрузки остаются близкими к 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю.

Потоки из российских портов практически не изменились после восстановления на предыдущей неделе и составили в среднем 3,4 млн баррелей в день. Спрос со стороны оставшихся покупателей из России — в основном из Китая, Индии и Турции — помог объемам достичь нового максимума в среднем за четыре недели.

Издание отмечает, что морской экспорт по-прежнему не отражает сокращения добычи, которое, по данным московского министерства энергетики, в марте составило 700 тыс. баррелей в день. Последние данные показывают, что темпы переработки практически не изменились с начала года и до 19 апреля были на 720 тыс. баррелей в день выше, чем за тот же полный месяц прошлого года.

Сокращение производства, которое должно было начаться в марте, уже должно было начать проявляться в цифрах экспорта, но этого не произошло.