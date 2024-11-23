СМИ: Экс-советник Трампа по внутренней политике может возглавить Минсельхоз США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Роллинc возглавляет поддерживающую Трампа организацию Институт политики "Америка прежде всего" (America First Policy Institute). Издание указывает, что избранный президент рассматривал 52-летнюю Роллинc на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома, однако в итоге на эту должность была выбрана Сьюзан Уайлс.

Помимо Роллинc, отмечает газета, на пост главы Минсельхоза также претендовала экс-сенатор Конгресса США Келли Леффлер, однако Трамп, как ожидается, сделает выбор в пользу своего бывшего советника. В случае выдвижения кандидатуры Роллинc, ее должен будет утвердить Сенат.