СМИ: Экс-сотрудник ЦРУ, обвиняемый в краже гостайны, продолжал рассылать секреты из тюрьмы

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник ЦРУ, обвиненный в краже государственной информации, имеющей отношение к национальной безопасности США, продолжил передавать третьим лицам секретные сведения, уже находясь под стражей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о Джошуа Адаме Шульте, которому минувшим летом были предъявлены обвинения в общей сложности по 13 пунктам в связи с кражей из компьютерных систем ЦРУ засекреченной информации и передачей этих материалов третьей стороне. По данным американских СМИ, обвиняемый передал секреты организации WikiLeaks, которая их впоследствии опубликовала. 30-летний Шульте своей вины не признает, сейчас он содержится под стражей в одной из тюрем в Нью-Йорке, ожидая решения суда по его делу.

Следователи выяснили, что после ареста и помещения под стражу Шульте не прекратил заниматься противоправной деятельностью. По данным властей, экс-сотрудник ЦРУ, находясь в тюрьме, пользовался незаконно пронесенными мобильными телефонами, чтобы передавать с их помощью зашифрованные сообщения и электронные письма. Он, в частности, передавал третьим лицам информацию, имеющую отношение к нацбезопасности, а также делился с членами своей семьи конфиденциальными материалами по его судебному делу, не предназначенными для распространения.

По словам прокуратуры, при обыске в камере Шульте были найдены сотовые телефоны и другие электронные устройства, они были изъяты. После этого условия пребывания под стражей для обвиняемого были ужесточены, его изолировали от других.