СМИ: Экс-президента Салеха похоронили в Сане

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был похоронен в ночь на 6 декабря в столице республики, передает Report со ссылкой на саудовский портал "Аджиль".

По его информации, церемония прощания с бывшим президентом республики не проводилась, однако на похоронах присутствовало пять родственников погибшего.

Напомним, что ранее арабские СМИ сообщили, что члены движения "Ансар Аллах" (хуситы) потребовали от родственников убитого 4 декабря Али Абдаллы Салеха не проводить церемонию прощания с политиком. На этом условии они согласились выдать тело погибшего.

С 29 ноября в столице Йемена Сане продолжаются столкновения между недавними союзниками по войне с правительством - повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.