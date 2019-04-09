​СМИ: Экс-президент ЮАР подозревается в присвоении денег Каддафи

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума подозревается в присвоении денег Муаммара Каддафи, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Британское издание The Sunday Times утверждает, что ливийский лидер незадолго до своей гибели в 2011 году передал Д.Зуме 30 млн. долларов США наличными, которые долго хранились в его личной резиденции в Нкандле, а недавно были вывезены в Королевство Эсватини (бывший Свазиленд).

Согласно материалу, президент ЮАР был последним главой государства, встречавшимся с М.Каддафи в самый разгар гражданской войны и иностранной интервенции, когда судьба его режима была уже предопределена. Отмечается, что Д.Зума приехал, чтобы убедить М.Каддафи переехать в ЮАР из Ливии ради убежища.

Издание утверждает, что ливийский лидер отказался от предложения и передал Д.Зуме деньги, чтобы тот нашел для него хорошего адвоката, если "его схватят и передадут в Международный уголовный суд". В случае своей гибели М.Каддафи попросил гостя передать эти деньги своей семье.

Газета утверждает, что в итоге деньги М.Каддафи были вывезены в соседнее государство Эсватини и размещены там в Центральном банке для того, чтобы в дальнейшем Зума смог ими беспрепятственно пользоваться.