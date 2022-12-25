СМИ: Экс-президент Мальдив признан виновным во взяточничестве

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин, возглавлявший республику в 2013-2018 годах, признали виновным по нескольким пунктам обвинения в судебном процессе, который продолжается с января 2022 года.

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин, возглавлявший республику в 2013-2018 годах, признали виновным по нескольким пунктам обвинения в судебном процессе, который продолжается с января 2022 года.

Как передает Report , об этом сообщает Avas.

По информации издания, политика обвинили во взяточничестве, а также отмывании денег.

Как отмечается, Ямину суммарно может грозить около 11 лет тюремного заключения, такое наказание в отношении экс-президента в рамках судебного процесс потребовали представители прокуратуры Мальдив. По данным портала, политик признан виновным в получении взятки в $1 млн и последующем отмывании этих средств.

К слову, Ямин еще в 2019 году был приговорен к пятилетнему тюремному заключению по обвинению в отмывании денег, однако через два года соответствующий приговор был отменен.