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Экс-президент Карзай и Абдулла войдут в совет по управлению Афганистаном

Экс-президент Карзай и Абдулла войдут в совет по управлению Афганистаном Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, афганский экс-президент Хамид Карзай и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руково
Другие страны
25 августа 2021 г. 11:53
Экс-президент Карзай и Абдулла войдут в совет по управлению Афганистаном

Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, афганский экс-президент Хамид Карзай и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил телеканал Ariana News.

По его данным, "Абдулла Абдулла, Карзай и Хекматиар будут членами совета для управления Афганистаном".

Указанные три политических деятеля сразу же после вступления вооруженных формирований талибов в Кабул создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану". Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти, в том числе правительства с широким представительством афганского общества.

Как сообщил ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам "Талибана", руководство движения намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который будут включены 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны.

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Версия на английском языке Former President Karzai and Abdullah to join Council for governing Afghanistan

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