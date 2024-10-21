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СМИ: Экс-президент Албании задержан по подозрению в коррупции

СМИ: Экс-президент Албании задержан по подозрению в коррупции Экс-президент Албании Илир Мета задержан по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK).
Другие страны
21 октября 2024 г. 18:27
СМИ: Экс-президент Албании задержан по подозрению в коррупции

Экс-президент Албании Илир Мета задержан по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK).

Как передает Report, об этом сообщает портал издания Koha.

"SPAK провел расследование в отношении имущества господина Меты, а неофициально он подозревается в сокрытии имущества, коррупции и отмывании денег. Считается, что это и является причиной сегодняшнего задержания", - отмечается в сообщении.

В середине июня Мета уже давал показания следователям специальной прокуратуры в связи с имуществом семьи и заявил, что никогда не занимался финансовыми вопросами, уточняет издание.

Ранее Илир Мета поддержал и неоднократно участвовал в массовых протестах против правящей Социалистической партии Албании премьера Эди Рамы. Мета был президентом Албании с 2017 по 2022 годы, также он является лидером "Партии свободы".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Albaniyanın keçmiş prezidenti saxlanılıb
Версия на английском языке Former Albanian president arrested for alleged money laundering

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