СМИ: Экс-президент Албании задержан по подозрению в коррупции

Экс-президент Албании Илир Мета задержан по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK).

Экс-президент Албании Илир Мета задержан по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK).

Как передает Report, об этом сообщает портал издания Koha.

"SPAK провел расследование в отношении имущества господина Меты, а неофициально он подозревается в сокрытии имущества, коррупции и отмывании денег. Считается, что это и является причиной сегодняшнего задержания", - отмечается в сообщении.

В середине июня Мета уже давал показания следователям специальной прокуратуры в связи с имуществом семьи и заявил, что никогда не занимался финансовыми вопросами, уточняет издание.

Ранее Илир Мета поддержал и неоднократно участвовал в массовых протестах против правящей Социалистической партии Албании премьера Эди Рамы. Мета был президентом Албании с 2017 по 2022 годы, также он является лидером "Партии свободы".