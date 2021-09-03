Экс-премьера Франции заподозрили в растрате госсредств

Национальная финансовая прокуратура Франции ведет новое предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона по подозрению в растрате госсредств.

Национальная финансовая прокуратура Франции ведет новое предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона по подозрению в растрате госсредств.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на адвоката политика.

В 2017 году Национальная финансовая прокуратура (PNF) начала предварительное расследование в связи с приемом на работу в качестве парламентского помощника Фийона писателя Маэля Ренуара. Как отмечает радиостанция, он в период с ноября 2013 года по сентябрь 2015 года получил от Национального собрания (нижняя палата парламента Франции) денежное вознаграждение в размере 38 тысяч евро. Задачей писателя была помощь в написании книги Фийона "Делать" (Faire), вышедшей в сентябре 2015 года, отметил адвокат бывшего премьер-министра. В основе расследования лежит вопрос, может ли парламентский помощник помогать в написании книги.

Фийон был заслушан по этому делу в начале года, Маэль Ренуар ранее. "В ходе допроса Франсуа Фийон продемонстрировал, что он написал книгу, содержащую его идеи и его видение Франции", - заявил адвокат Антонен Леви, слова которого приводит радиостанция. Он убежден, что неслучайно информация о новом расследовании появилась перед началом апелляционного процесса, который должен состояться в ноябре. По мнению адвоката, это стратегия по дискредитации политика.

В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюремного заключения – три из них условно - по делу о фиктивном трудоустройстве супруги политика в качестве парламентского помощника. Также Фийон был приговорен к штрафу в размере 375 тысяч евро.

Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро. Защита Фийона подала апелляционную жалобу на приговор. Она будет рассматриваться с 15 по 30 ноября.