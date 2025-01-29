СМИ: Экс-главу Генштаба США лишат охраны и доступа к секретным данным

Новый глава Пентагона Пит Хегсет намерен лишить бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли личной охраны и доступа к секретной информации.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет намерен лишить бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли личной охраны и доступа к секретной информации.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Кроме того, по их сведениям, исполняющий обязанности генерального инспектора американского оборонного ведомства Стивен Стеббинс должен будет собрать комиссию, которой предстоит решить, будет ли Милли понижен в звании в связи с тем, что своими действиями "подрывал цепочку командования" в первый президентский срок нынешнего американского лидера Дональда Трампа.