СМИ: Экс-главу Генштаба США лишат охраны и доступа к секретным данным

Новый глава Пентагона Пит Хегсет намерен лишить бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли личной охраны и доступа к секретной информации.
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Кроме того, по их сведениям, исполняющий обязанности генерального инспектора американского оборонного ведомства Стивен Стеббинс должен будет собрать комиссию, которой предстоит решить, будет ли Милли понижен в звании в связи с тем, что своими действиями "подрывал цепочку командования" в первый президентский срок нынешнего американского лидера Дональда Трампа.