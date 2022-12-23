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СМИ: ЕК заблокировала 22 млрд евро на финансирование программ Венгрии

СМИ: ЕК заблокировала 22 млрд евро на финансирование программ Венгрии Еврокомиссия заблокировала 22 млрд евро, предназначенные для финансирования программ Венгрии.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 05:45
СМИ: ЕК заблокировала 22 млрд евро на финансирование программ Венгрии

Еврокомиссия заблокировала 22 млрд евро, предназначенные для финансирования программ Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Еврокомиссия намерена удерживать средства до тех пор, пока правительство Венгрии не выполнит ряд необходимых условий. Речь идет о проблемах с коррупцией на высоком уровне, независимости судебной системы, правах ЛГБТ-сообщества.

"Европейская комиссия считает, что горизонтальное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это означает, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы продолжим работу с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию", - сказала комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

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