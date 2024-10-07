СМИ: ЕК вряд ли примет меры против стран ЕС за контроль на границах

Еврокомиссия (ЕК), скорее всего, не будет предпринимать какие-либо шаги в адрес некоторых стран, включая Германию и Францию, которые ужесточили контроль на своих границах с другими странами Евросоюза или собираются это сделать.

Еврокомиссия (ЕК), скорее всего, не будет предпринимать какие-либо шаги в адрес некоторых стран, включая Германию и Францию, которые ужесточили контроль на своих границах с другими странами Евросоюза или собираются это сделать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Не думаю, что ЕК будет вводить какие-либо юридические меры против стран, которые делают [на своих границах] то, что хотят", - заявил неназванный дипломат, на которого ссылалась газета.

По его словам, в ЕС существует негласная договоренность, что у стран-участниц объединения "теперь гораздо больше свободы" принимать подобные решения.

FT отмечает, что принятое 9 сентября решение Германии ввести временный контроль на сухопутных границах "рискует привести к эффекту домино", которое может "сильно ударить по свободному передвижению внутри Шенгенской зоны". Так, 1 октября премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что его страна намерена периодически вводить контроль на своих границах, приведя в пример Германию. На данный момент восемь членов ЕС проводят проверки на границах, в том числе для борьбы с нелегальной миграцией, указывает издание.

По словам одного из европейских дипломатов, меры погранконтроля на внутренних границах "носят скорее символический характер" и не слишком эффективны. Как сообщили неназванные чиновники он "не пресекает нелегальную миграцию".