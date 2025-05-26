СМИ: ЕК попросила еврокомиссаров пропустить марш в Будапеште из-за Орбана

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала комиссарам воздержаться от посещения марша сторонников ЛГБТ-сообщества в Будапеште во избежание негативной реакции со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала комиссарам воздержаться от посещения марша сторонников ЛГБТ-сообщества в Будапеште во избежание негативной реакции со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как передает Report, об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их информации, ЕК не хочет вмешиваться во внутренние дела страны и создавать напряженность. Отмечается, что венгерская сторона не получала информацию о планах еврокомиссаров посетить марш. Однако несколько членов Европарламента собираются принять участие в мероприятии, пишет Euractiv.

Как сообщает портал, мероприятие запланировано на 28 июня, несмотря на принятый в марте национальным парламентом законопроект, запрещающий проведение гей-парадов. Также 19 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок вопреки призывам руководства Евросоюза подписал принятый парламентом законопроект, запрещающий подобные шествия.