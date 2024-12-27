СМИ: ЕК и Польша готовят санкции против газа и атома РФ

Польша, которая с 1 января станет на полгода председателем Совета ЕС, и новая Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен намерены форсированными темпами разработать новые санкции против российского газа, атомных технологий и ядерного топлива, что позволит закупать

Польша, которая с 1 января 2025 года возглавит на 6 месяцев Совет ЕС, и Еврокомиссия намерены форсированными темпами разработать новые санкции против российского газа, атомных технологий и ядерного топлива, что позволит европейским странам закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) у США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание американской газеты Politico.

Газета приводит неофициальные расчеты европейских экологов о том, что страны ЕС с начала 2022 года заплатили России за энергоносители свыше 200 млрд евро.

Суть предстоящих новых санкций ЕС Politico разъяснило словами Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Будапеште в ноябре 2024 года: "Почему бы не заменить его (российский СПГ) на американский СПГ, который дешевле для ЕС и снижает наши энергетические цены?".

Газета также отмечает намерение институтов ЕС выработать механизмы "идентификации происхождения СПГ", чтобы не допускать в ЕС произведенный в России сжиженный газ даже при продаже через посредников.

Ранее европейские источники сообщали, что идея резкого увеличения закупок американского СПГ по квотному принципу рассматривается в Брюсселе как способ убедить администрацию избранного президента США Дональда Трампа отказаться от введения 10-процентной импортной пошлины на все европейские товары.