СМИ: ЕК готовит дополнительные меры на €100 млрд в ответ на пошлины США

Европейская комиссия разрабатывает дополнительные контрмеры в отношении американских товаров на сумму почти €100 млрд в ответ на пошлины администрации США.

Европейская комиссия разрабатывает дополнительные контрмеры в отношении американских товаров на сумму почти €100 млрд в ответ на пошлины администрации США.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractive со ссылкой на источники.

По их сведениям, новый пакет мер предназначен скорее как средство давления в переговорах с США. Отмечается, что европейские дипломаты рассчитывают уже в среду получить от Еврокомиссии больше деталей, включая возможные уступки, которые ЕС может предложить США.

Один из источников пояснил, что меры на €100 млрд будут применены только в случае, если ЕС не удастся убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов ввести 20-процентные пошлины на европейские товары.

Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что США, несмотря на заявления о "заморозке", уже обложили пошлинами 70% импорта из ЕС на общую сумму €380 млрд в год, причем Вашингтон готовится их расширить на 97% евроэкспорта.

Еврокомиссар добавил, что никаких ответных мер против США ЕК пока в действие не ввела, так как "сделала жест доброй воли" и отложила введение ответных мер на 90 дней, "чтобы дать шанс переговорам". Если США отклонят предложение ЕС, Шефчович пообещал подать в суд, ввести ответные меры и задействовать все доступные ЕК инструменты. Он добавил, что ЕС рассматривает переориентацию торговли на другие страны, напомнив, что на США приходится лишь 13% мировой торговли.