Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    СМИ: Египетские спасатели приступили к поиску тел заложников в секторе Газа

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 18:30
    СМИ: Египетские спасатели приступили к поиску тел заложников в секторе Газа

    Египетская группа спасателей и военных специалистов, оснащенная тяжелой техникой, вошла в сектор Газа для участия в операции по поиску и извлечению тел погибших израильских заложников.

    Как передает Report, об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

    По данным собеседников издания, команда прибыла в Газу поздно вечером в субботу и будет работать в районах, не контролируемых израильскими военными. Кроме того, египетские специалисты займутся обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после двухлетнего вооруженного конфликта. Источники не уточнили численность спасательной группы и тип оборудования, однако отметили, что ее миссия осуществляется в тесной координации с Израилем и США.

    По данным The Times of Israel, сотрудники Красного Креста работают вместе с египетской группой в районе Рафаха на юге сектора Газа для поиска и извлечения тел погибших заложников.

    В рамках плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом, движение ХАМАС освободило 20 заложников в обмен на почти 2 тысячи палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах. Кроме того, движение передало останки 15 из 28 заложников, погибших в плену. Возвращение тел осложнено масштабными разрушениями в помещениях в секторе Газа, где содержались погибшие заложники.

    заложники Израиль Египет сектор Газа
    KİV: Misir xilasediciləri Qəzza zolağında girovların cəsədlərinin axtarışına başlayıb

    Последние новости

    18:54

    Венсан Абубакар: Я приехал, чтобы быть полезным "Нефтчи"

    Футбол
    18:30

    СМИ: Египетские спасатели приступили к поиску тел заложников в секторе Газа

    Другие страны
    18:12

    Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

    Другие страны
    17:53

    ЦАХАЛ ликвидировал трех членов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    17:41

    Трамп предложил провести саммит "Центральная Азия – США" 6 ноября в Вашингтоне

    В регионе
    17:24

    Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

    В регионе
    17:14

    Президент Палестины издал декларацию, определяющую и.о. главы ПНА до выборов

    Другие страны
    16:58

    Президент Литвы предложил закрыть границу с Беларусью из-за метеозондов

    Другие страны
    16:42
    Фото

    Разрушения, гибель мирных жителей - кадры обстрела здания в Киеве - РЕПОРТАЖ

    Другие страны
    Лента новостей