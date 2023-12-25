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СМИ: Египет предложил трехэтапный план урегулирования конфликта в Газе

СМИ: Египет предложил трехэтапный план урегулирования конфликта в Газе Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС трехэтапный план по прекращению войны в секторе Газа.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 13:04
СМИ: Египет предложил трехэтапный план урегулирования конфликта в Газе

Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС трехэтапный план по прекращению войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аш-Шарк" со ссылкой на источники.

По данным телеканала, израильские власти намерены рассмотреть инициативу.

Предложенный план включает гуманитарное перемирие, в ходе которого ХАМАС должен освободить 40 пленных женщин, детей и пожилых мужчин в обмен на 120 палестинских заключенных со стороны Израиля и пересмотр поставок гумпомощи в Газу.

На следующем этапе Египет предложил создать правительство технократов в Газе, которое будет курировать вопросы гуманитарной помощи, восстановления анклава, а также подготовку всеобщих президентских выборов в Палестине.

Заключительным этапом станет полное прекращение огня и освобождение всех пленных израильских солдат. Также стороны должны определить количество палестинских заключенных, подлежащих освобождению в Израиле.

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Версия на азербайджанском языке Misir Qəzzada münaqişənin həlli üçün üçmərhələli plan təklif edib
Версия на английском языке Media: Egypt proposes three-stage plan to resolve conflict in Gaza

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