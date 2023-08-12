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СМИ: Египет отказался поставлять оружие России, но пока не спешит помогать Украине

СМИ: Египет отказался поставлять оружие России, но пока не спешит помогать Украине Правительство США пытается убедить Египет начать поставки оружия Украине, но Каир пока не спешит выполнять эту просьбу.
Другие страны
12 августа 2023 г. 04:06
СМИ: Египет отказался поставлять оружие России, но пока не спешит помогать Украине

Правительство США пытается убедить Египет начать поставки оружия Украине, но Каир пока не спешит выполнять эту просьбу.

Как сообщает Report, об этом американская газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники.

Ранее египетские власти под давлением Вашингтона отказались от идеи помогать вооружениями России, сказано в публикации.

По данным источников WSJ, о поставках вооружений Киеву Египет просили несколько американских чиновников, в том числе министр обороны США Ллойд Остин, который в марте встречался с президентом страны Абдулом Фаттахом ас-Сиси.

В частности, американские власти предлагали властям Египта поставить Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и огнестрельное оружие.

Поставки снарядов особенно важны, поскольку в ходе контрнаступления Украина использует большое количество боеприпасов, и американские власти делают все возможное, чтобы они у ВСУ не закончились, пишет WSJ.

"Во время встреч с американскими чиновниками Египет однозначно не ответил на эти просьбы отказом, но представители египетских властей в частных разговорах сообщают, что у Каира нет планов начать поставки", - утверждают авторы. При этом один из собеседников WSJ в Госдепартаменте США сказал, что Каир остается партнером Вашингтона в его попытках установить в Украине справедливый и прочный мир.

"Это вопросы непростые, так что мы продолжаем продуктивные дискуссии с нашими египетскими партнерами о взаимной выгоде окончания этой войны, начатой Россией", - сказал этот чиновник.

Журналисты WSJ напоминают, что Египет пытался сохранить нейтралитет в контексте войны в Украине и поддерживать дружественные отношения с Россией. Президент ас-Сиси по-прежнему дружит с Владимиром Путиным, и недавно принимал участие в саммите Россия-Африка, который состоялся этим летом в Санкт-Петербурге. Египет также покупает большую часть своего зерна в России.

После того как власти Египта отказались поставить оружие Украине, некоторые члены Конгресса США предложили заморозить выделение Каиру 230 млн американской помощи, сообщают авторы публикации.

США ежегодно направляют 1,3 млрд долларов для поддержки египетской армии, однако выделение небольшой части этой суммы зависит от соблюдения прав человека.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: Misir Rusiyaya silah verməkdən imtina etsə də, hələ də Ukraynaya kömək etməyə tələsmir

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