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    Египет ограничивает въезд гражданам из Ливии, Алжира и Марокко в связи угрозой экстремизма

    Исключение будет сделано для туристических групп численностью более десяти человек

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Египетские власти введут ограничения на въезд в страну граждан стран Северной Африки, в частности, Ливии, Алжира и Марокко, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По имеющейся информации новостного портала "Экспресс", теперь для граждан указанных стран при посещении Египта будет необходимо получение въездной визы, а также специального разрешения от структур безопасности. Исключение будет сделано для туристических групп численностью более десяти человек.

    Источники издания уточнили, что временная мера вводится, чтобы помешать проникновению экстремистов в Египет из Северной Африки.

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