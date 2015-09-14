Египет ограничивает въезд гражданам из Ливии, Алжира и Марокко в связи угрозой экстремизма

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Египетские власти введут ограничения на въезд в страну граждан стран Северной Африки, в частности, Ливии, Алжира и Марокко, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По имеющейся информации новостного портала "Экспресс", теперь для граждан указанных стран при посещении Египта будет необходимо получение въездной визы, а также специального разрешения от структур безопасности. Исключение будет сделано для туристических групп численностью более десяти человек.

Источники издания уточнили, что временная мера вводится, чтобы помешать проникновению экстремистов в Египет из Северной Африки.