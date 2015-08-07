​СМИ: Египет и Саудовская Аравия борются за покупку "Мистралей"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В покупке французских вертолетоносцев типа "Мистраль" заинтересованы Египет и Саудовская Аравия.
Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет газета Le Monde.
"Египет и Саудовская Аравия отчаянно борются за покупку двух "Мистралей", - отмечает издание.
Как заявил дипломатический источник Le Monde, французские "Мистрали" доказали свою эффективность.
Ранее французская газета деловых кругов "Эко" в качестве потенциальных покупателей называла Канаду и Индию.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook