​СМИ: Египет и Саудовская Аравия борются за покупку "Мистралей"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В покупке французских вертолетоносцев типа "Мистраль" заинтересованы Египет и Саудовская Аравия.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет газета Le Monde.

"Египет и Саудовская Аравия отчаянно борются за покупку двух "Мистралей", - отмечает издание.

Как заявил дипломатический источник Le Monde, французские "Мистрали" доказали свою эффективность.

Ранее французская газета деловых кругов "Эко" в качестве потенциальных покупателей называла Канаду и Индию.