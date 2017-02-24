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    Единственный советник Трампа в хиджабе покинула свой пост

    Румана Ахмед: Я продержалась восемь дней

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Работавшая при бывшем президенте США Бараке Обаме старший советник Совета национальной безопасности Румана Ахмед покинула свою должность через восемь дней работы в новой американской администрации, cообщает Report со ссылкой на  MSNBC.

    "Я продержалась восемь дней", - сказала она.

    По ее словам, на это решение повлиял указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан из ряда  мусульманских стран.

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