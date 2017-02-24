Единственный советник Трампа в хиджабе покинула свой пост

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Работавшая при бывшем президенте США Бараке Обаме старший советник Совета национальной безопасности Румана Ахмед покинула свою должность через восемь дней работы в новой американской администрации, cообщает Report со ссылкой на MSNBC.

"Я продержалась восемь дней", - сказала она.

По ее словам, на это решение повлиял указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан из ряда мусульманских стран.