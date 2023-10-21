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СМИ: Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей США

СМИ: Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей США Республиканец Джим Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей Конгресса США.
Другие страны
21 октября 2023 г. 01:09
СМИ: Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей США

Республиканец Джим Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ, включая The Washington Post, The Hill и телекомпанию CNN.

Согласно поступающим данным, республиканцы в нижней палате Конгресса отказались от дальнейших попыток выдвижения Джордана на должность спикера. Это решение было принято после трех безуспешных попыток добиться утверждения его кандидатуры, предпринятых в последние дни.

Агентство Reuters информирует, что вечером 23 октября республиканцы в Палате представителей проведут очередной раунд закрытых консультаций, на которых будет обсуждаться возможная кандидатура на пост спикера нижней палаты Конгресса. Голосование намечено на утро 24 октября. К настоящему моменту намерения баллотироваться на эту должность озвучили Кевин Херн (республиканец, от штата Оклахома) и Джек Бергман (республиканец, от Мичигана).

Газета Politico со ссылкой на своих источников утверждает, что возможность претендовать на пост спикера Палаты представителей также рассматривает республиканец Том Эммер (от штата Миннесота).

Напомним, что 3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории США спикер нижней палаты был отстранен от должности. С тех пор эти обязанности временно исполняет республиканец Патрик Макгенри (от Северной Каролины). Процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей. До избрания нового спикера работа нижней палаты практически полностью парализована.

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