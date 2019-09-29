СМИ: Джонсону может грозить процедура импичмента

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее информации, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков в минувший четверг, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда. Он признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель, до середины октября. Судьи одной из высших апелляционных инстанций королевства, по сути, согласились с критиками премьера, которые с самого начала заявляли, что при помощи пророгации парламента тот хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit.

Sunday Times пишет, что предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией "Плайд камри", и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин. Теоретическим итогом этой процедуры, если ей будет дан ход, мог бы стать судебный процесс над премьер-министром и даже уголовный срок.

"Я признаю, что идея импичмента в отношении премьер-министра кажется мне чрезвычайной, даже уникальной. Но мы живем в чрезвычайные времена. Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент", - написала на сайте The Times представитель "Плайд камри" в парламенте Лиз Сэвилл.