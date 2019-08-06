СМИ: Борис Джонсон не намерен уходить в отставку в случае вотума недоверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен достичь своей цели - "жесткого" Brexit 31 октября 2019 года - и не подаст в отставку, даже если ему будет выдвинут вотум недоверия.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом заявил старший помощник премьера Доминик Каммингс.

Б. Джонсон намерен сохранить свой пост даже в случае удачной попытки противников "жесткого" Brexit сформировать "правительство национального единства" - межпартийного большинства, единственной целью которого было бы отсрочить выход страны из ЕС. В этом случае премьер-министр намерен провести всеобщие выборы сразу после 31 октября, когда выход Великобритании из ЕС уже состоится.

В свою очередь спецпредставитель Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что Б.Джонсон не намерен вступать в переговоры с представителями Евросоюза. Единственным возможным сценарием для Британии премьер-министр видит выход страны без какого-либо соглашения с ЕС.