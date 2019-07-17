СМИ: Борис Джонсон намерен провести досрочные выборы в Великобритании

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Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в 2020 году, чтобы сразиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, пока у оппозиции наблюдаются сложности в связи с Brexit.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет газета Times со ссылкой на союзников Б.Джонсона.

По информации издания, участвующий сейчас во внутрипартийной борьбе за пост премьер-министра страны Б.Джонсон хочет перенести дату всеобщих выборов, чтобы бороться с нынешним главой британской оппозиции Джереми Корбином.

"Есть желание закончить со всем этим, пока пост занимает Корбин. В партии лейбористов царит раскол - Brexit убивает их. Лейбористы не в том состоянии, чтобы бороться на всеобщих выборах", - сообщил изданию один из представителей команды Джонсона.

Члены команды Джонсона беспокоятся, что лейбористы могут сместить своего главу из-за несогласия в партии вокруг политики по Brexit и обвинений в антисемитизме, звучащих в адрес Д.Корбина.

Отметим, что очередные парламентские выборы запланированы в Великобритании на 2022 год.