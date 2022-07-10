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СМИ: Джонсон может уйти из политики после своей отставки

СМИ: Джонсон может уйти из политики после своей отставки Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Они утверждают, что глава правительства воспринял отставку больше 50 чиновников своего правительства "в печали, а не в гневе".
Другие страны
10 июля 2022 г. 08:51
СМИ: Джонсон может уйти из политики после своей отставки

Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Они утверждают, что глава правительства воспринял отставку больше 50 чиновников своего правительства "в печали, а не в гневе".

Как передает Report со ссылкой на Telegraph, Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин.

Он думает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терезе Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИДа. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

The Telegraph отмечает, что Борис Джонсон столкнулся с жилищной проблемой. После отставки ему нужно будет оставить резиденцию на Даунинг-стрит. Его собственное жилье сдано в аренду.

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Версия на английском языке Johnson might leave politics after his resignation
Версия на азербайджанском языке KİV: Conson istefa verdikdən sonra siyasəti tərk edə bilər

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