СМИ: Джон Тьюн избран лидером республиканского большинства в Сенате США

Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что закрытое голосование сенаторов-республиканцев состоялось в среду.
Тьюн, получивший не менее 27 голосов из 53, сменит нынешнего лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), которой покинет свой пост в январе 2025 года.