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СМИ: Джон Тьюн избран лидером республиканского большинства в Сенате США

СМИ: Джон Тьюн избран лидером республиканского большинства в Сенате США Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 22:23
СМИ: Джон Тьюн избран лидером республиканского большинства в Сенате США

Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что закрытое голосование сенаторов-республиканцев состоялось в среду.

Тьюн, получивший не менее 27 голосов из 53, сменит нынешнего лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), которой покинет свой пост в январе 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Con Tun ABŞ Senatında respublikaçı çoxluğun lideri seçilib

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