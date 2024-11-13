СМИ: Джон Тьюн избран лидером республиканского большинства в Сенате США

Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса.

Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что закрытое голосование сенаторов-республиканцев состоялось в среду.

Тьюн, получивший не менее 27 голосов из 53, сменит нынешнего лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), которой покинет свой пост в январе 2025 года.