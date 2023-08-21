СМИ: Джо Байден станет свидетелем защиты в возможном процессе против сына

Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк пообещал, что отец его подзащитного президент США Джо Байден станет свидетелем защиты в любом возможном процессе против сына.

Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк пообещал, что отец его подзащитного президент США Джо Байден станет свидетелем защиты в любом возможном процессе против сына.

Как передает Report со ссылкой на Politico, по словам Кларка, информация в СМИ по расследованию против Хантера Байдена, которая распространилась в 2022 году, является "незаконной утечкой". Адвокат считает, что если Минюст США предъявит обвинение сыну президента, то его адвокаты вызовут главу Белого дома в качестве свидетеля.

"Президент Байден теперь, несомненно, будет свидетелем защиты в любом уголовном процессе", - считает Кларк.