    СМИ: Джей Ди Вэнс посетит Венгрию в ближайшие дни

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию в преддверии парламентских выборов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их информации, целью поездки является демонстрация поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана. Точные сроки визита чиновника пока неизвестны, и ситуация может измениться в связи с военной операцией США в Иране, отметили источники.

    Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

    Media: Cey Di Vens yaxın günlərdə Macarıstana səfər edəcək
    20:26

    Ильхам Алиев: Каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, это огромное счастье

    Внутренняя политика
    20:19

    Президент Азербайджана: Мы восстановили нашу национальную гордость

    Внутренняя политика
    20:14
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:13

    Число погибших из-за израильских ударов по Ливану приближается к 1 тысячи

    Другие страны
    20:08

    IATA прогнозирует удвоение мирового пассажирского спроса на авиаперевозки к 2050 году

    Инфраструктура
    20:06

    ОАЭ назвали удар по месторождению Южный Парс "опасной эскалацией"

    Другие страны
    19:59

    Разведка США: Иран не восстанавливал производство обогащенного урана после атак 2025 года

    Другие страны
    19:55

    СМИ: Джей Ди Вэнс посетит Венгрию в ближайшие дни

    Другие страны
    19:55

    Президент Турции и султан Омана обсудили иранские удары по странам Ближнего Востока

    В регионе
    Лента новостей