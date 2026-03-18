СМИ: Джей Ди Вэнс посетит Венгрию в ближайшие дни

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию в преддверии парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, целью поездки является демонстрация поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана. Точные сроки визита чиновника пока неизвестны, и ситуация может измениться в связи с военной операцией США в Иране, отметили источники.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.